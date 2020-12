Le début de saison des Bucks est irrégulier, c’est le moins que l’on puisse dire ! En cinq matchs disputés, les joueurs du Wisconsin n’ont cessé d’alterne victoire et défaite. Si bien qu’au lendemain de son historique victoire à Miami (97-144) avec record de trois points à la clé, Milwaukee s’est incliné sur le parquet du Heat, qu’il affrontait en back-to-back. Une défaite 119-108, dans un match que les Bucks menaient pourtant encore au début du dernier quart. Le premier quart-temps a été assez équilibré, puisque Milwaukee a pris les commandes et menait 56-51 à la mi-temps, avant de compter jusqu’à quatorze points d’avance au milieu du troisième quart, grâce notamment à un Giannis Antetokounmpo qui finira en triple-double (26pts, 13rbds, 10pds) et à un solide Donte DiVincenzo (15pts, 5rbds).

Mais Miami s’est réveillé en fin de match, signant un 31-17 dans le dernier quart, pour finalement s’imposer sans trembler. En l’absence de Jimmy Butler, Goran Dragic a brillé, avec 26 points (9 dans le dernier quart) et 5 rebonds, alors que Bam Adebayo a presque fini en triple-double : 22 points (6 dans le dernier quart), 8 rebonds et 10 passes ! Milwaukee se retrouve onzième de la Conférence Est, avec d’affronter Chicago. Un match que les Bucks devraient remporter, s’ils restent sur leur rythme du début de saison.