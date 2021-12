Qui l’eut cru ? Houston, qui ne mettait pas un pied devant l’autre en début de saison, au point de tout de suite plonger en bas de classement, est actuellement la meilleure équipe de NBA. Rien n’arrête plus les Rockets, qui se sont même offert le luxe mercredi soir de battre (114-104) le leader de la conférence Est Brooklyn pour le retour sur le parquet texan d’un certain James Harden. Les Nets, qui avaient fait le voyage sans Kevin Durant et LaMarcus Aldridge, attendaient d’ailleurs beaucoup du barbu pour tenter de stopper Eric Gordon et ses coéquipiers, qui restaient sur six victoires de rang avant d’accueillir les Nets. Malheureusement pour Brooklyn, le MVP de la saison 2018 est passé au travers, en particulier au tir, puisqu’il a pratiquement raté toutes ses tentatives (4 sur 16 dont 3 sur 12 à trois points).

Harden ne s’est pas vraiment racheté dans le jeu collectif de son équipe, avec certes 8 passes mais autant de ballons perdus. Son ancienne équipe poursuit donc sur son incroyable lancée, avec peut-être en perspective une huitième victoire de rang, vendredi sur le parquet d’une équipe de Milwaukee surprise à Miami (113-104) face à un Heat revanchard après la défaite de la semaine dernière chez le champion. Avec 22 paniers à trois points dans cette partie face aux Bucks d’un petit Giannis Antetokounmpo (15 points, 6 rebonds, 4 passes), les Floridiens ont fait un malheur de loin.