Le Miami Heat a pris ses marques à Orlando. La franchise floridienne, pour son premier match dans le cadre du « restart » de la saison NBA a su prendre le meilleur sur les Denver Nuggets. Une rencontre que les coéquipiers de Jimmy Butler et Bam Adebayo (22 points chacun) ont le mieux entamé, menant de huit points après cinq minutes de jeu mais le Heat ne s’est jamais laissé décrocher pour conclure les douze premières minutes avec deux points de retard. Si le Heat a gardé la main dans le deuxième quart-temps, les coéquipiers de Nikola Jokic et Jerami Grant (19 points chacun) ont tenu bon pour retrouver les vestiaires avec une petite longueur d’avance. Mais le retour sur le parquet a été difficile pour les joueurs du Colorado. Un 22-8 dans la deuxième partie du troisième quart-temps a définitivement fait tourner le sens du match en faveur du Heat, grâce notamment à Kelly Olynyk (20 points, 5 rebonds). Face à des Nuggets loin d’être au meilleur de leur forme et désormais sous la menace du Jazz, Miami s’impose de 20 longueurs (105-125) et conforte sa quatrième place à l’Est.