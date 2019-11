Ce n'est sans doute pas l'équipe la plus médiatisée, ni la plus attendue, mais il se passe un truc à Miami depuis le début de saison. La formation d'Eric Spoelstra affiche un visage séduisant et combatif depuis la reprise, avec des joueurs qui courent, qui défendent, qui se passent la balle. Ce que Houston avait pu constater à ses dépens, il y a quelques jours, en subissant une véritable humiliation dans le premier quart-temps (46-14, 129-100 score final).

Jeudi soir, le Heat du moment était à Phoenix. Si l'épatant et étonnant duo de rookies Kendrick Nunn-Tyler Herro attirait la lumière depuis le début de saison, ce sont cette fois les deux stars de l'équipe, Goran Dragic et Jimmy Butler, qui ont porté leur équipe sur le parquet des Suns (108-124). Avec une mention spéciale pour Butler, la grosse recrue de l'été à Miami, qui a inscrit 30 points... en première mi-temps (34 au total), une performance qu'aucun joueur de Miami n'avait réalisée depuis un certain LeBron James.

"Ce gars là est spécial, a apprécié Spoelstra. Il a donné le ton du match, à l'évidence, on s'est appuyé sur sa force offensive. Un basket intelligent, pour aller vers le panier, et se créer de shoots ouverts." Une fois lancé, Miami s'est ensuite appuyé sur Dragic, auteur de 25 points en 31 minutes contre son ancienne équipe. "C'est un luxe d'avoir un talent All-Star, toujours à son meilleur niveau, en sortie de banc", a ajouté le coach du Heat, qui peut compter sur plusieurs éléments performants chaque soir. Jeudi, si Nunn est un peu rentré dans le rang (11 pts), Herro a inscrit 15 points, et le pivot Bam Adebayo a bien rempli sa feuille de stats (15 points, 10 rebonds, 6 passes, 5 interceptions), confirmant tous ses progrès.

Rentré dans le rang depuis le départ de James en 2014, après quatre finales consécutives, Miami retrouve donc des couleurs en ce début de saison, même si le bilan de Spoelstra depuis cinq ans était tout sauf ridicule vu les moyens dont il disposait (jamais moins de 45% de victoires, deux participations aux playoffs), et surtout si l'on compare à ce qu'est devenu Cleveland à chaque fois que LeBron est allé voir ailleurs. Le Heat est la belle surprise à l'Est, et son bilan de 6 victoires et 2 défaites en huit matches est le meilleur depuis l'époque du "King". Bon à savoir avant un nouveau déplacement dès ce vendredi soir sur le parquet des Los Angeles Lakers... de LeBron James.