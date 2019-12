Le Heat dévoile son jeu. Alors que beaucoup d'observateurs voyaient plutôt la franchise floridienne comme étant un des outsiders à l'Est cette saison, leur très bon début de saison (24 victoires pour 8 défaites et le 2eme bilan de sa conférence) tend à montrer qu'il faudra probablement compter un peu plus que prévu sur eux cette saison. En effet, derrière les Bucks de Milwaukee, qui semblent intouchables, la concurrence fait rage. Sauf que si Toronto, Philadelphie et Indiana sont pour le moment plus inconstants, seuls les Boston Celtics sont en mesure actuellement de rivaliser avec l'équipe d'Erik Spoelstra, l'entraîneur en place depuis 2008.





Le cinq à la suite pour Miami



Pour assumer son rang, Miami a dû sortir le grand jeu pour s'offrir Philadelphie en prolongation (117-116), dans la nuit de samedi à dimanche. Si Joël Embiid a été énorme dans cette rencontre, avec 35 points (à 11 sur 16 aux tirs) et 11 rebonds, tout en étant bien aidé par l'ancien du Heat Josh Richardson, auteur de 17 points, c'est bien Jimmy Butler et sa bande qui ont eu le dernier mot. En effet, c'est d'un ultime lancer franc rentré dans les dernières secondes que ce dernier a donné la victoire aux siens cette nuit. Avec 25 points, 9 rebonds et 9 passes, le numéro 22 a même frôlé le triple-double lors de la cinquième victoire de suite de Miami, qui avait déjà battu les Sixers en Pennsylvanie pour lancer cette belle série.

🔥 @JimmyButler tallies 25 PTS, 9 REB, 9 AST and hits the game-winning free throw as the @MiamiHEAT win an OT thriller at home! #HEATTwitter pic.twitter.com/qBduaB1Hbr

— NBA (@NBA) December 29, 2019





L'AAA, citadelle quasi imprenable



Avec l'actuel 3eme meilleur bilan de la Ligue, derrière Milwaukee et les Los Angeles Lakers, Miami ne peut donc plus se cacher alors que la deuxième partie de saison arrive à grands pas. Pour cela, le Heat peut notamment compter sur sa domination quasi sans partage à l'American Airlines Arena, son antre. Avec un bilan de 15 victoires pour une défaite, contre la franchise de LeBron James le 14 décembre, les Floridiens sont actuellement les meilleurs à domicile, malgré un menu déjà copieux en 2019. « L’Est est très compétitif. Il faut aimer ça. Les gens dénigrent l’Est depuis tellement longtemps. Il y a de très bonnes équipes ici à l’Est », rappelait pourtant dernièrement Spoelstra. La NBA est prévenue !