La veille, il avait déjà fait très fort. Mais Nikola Jokic n’aime rien de plus que de dépasser toujours les limites. Vingt-quatre heures après être devenu le premier pivot depuis le légendaire Wilt Chamberlain en 1968 à compiler 18 passes dans un match, l’intérieur serbe de Denver s’est donc offert le luxe de battre un nouveau record. Auteur de 26 points, 12 passes et 11 rebonds, mardi sur le parquet de Sacramento, Jokic a réussi son troisième triple-double déjà cette saison (en quatre matchs). Il a surtout signé un 44eme triple-double en carrière, devenant ainsi le nouveau maître en la matière des Nuggets, puisque le recordman de l’histoire de la franchise jusque là Fat Lever s’était arrêté, lui, à 43 triples-doubles. Paradoxalement, cette nouvelle performance XXL de sa superstar, désormais 9eme au classement des roi du triple-double, n’a pas empêché Denver et son meilleur marqueur du soir Michael Porter Jr (30 points, 10 rebonds) de connaître face aux Kings sa troisième défaite de la saison (125-115).