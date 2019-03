Deux de chute pour Milwaukee. Deux jours après leur défaite chez le Jazz, les Bucks se sont fait surprendre par les Suns dans l’Arizona. Le leader de la Conférence est a eu beau compter dix points d’avance dans le dernier quart, c’est bien la lanterne rouge de la Conférence ouest qui a eu le dernier mot en l’emportant 114-105.

Giannis Antetokounmpo n’a pourtant pas démérité, terminant avec 21 points à 8 sur 14 aux tirs, 13 rebonds et 6 passes, et pas moins de sept Bucks ont terminé à plus de dix points parmi lesquels Malcolm Brogdon et Eric Bledsoe, auteurs de 19 et 15 points.

Mais côté Suns, Kelly Oubre Jr a signé un véritable chantier dans la raquette avec 27 points et 13 rebonds et Devin Booker et Deandre Ayton ont suivi avec respectivement 22 points et 19 points-12 rebonds.