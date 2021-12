Troisième victoire de suite pour Chicago, qui a frappé un grand coup en allant gagner 107-111 à Brooklyn, le leader de la Conférence Est ! Menés pendant trois quarts-temps et demi (hormis un petit passage en tête avant la mi-temps), les Bulls ont réussi à renverser les Nets dans le money-time, grâce à son duo de feu. Zach LaVine (31pts) et DeMar DeRozan (29pts dont 13 dans le dernier quart) ont fait tourner la tête des hommes de Steve Nash, qui n’ont pas su trouver de réponse défensive. Grâce à un 13-4 en début de dernier quart, Chicago a réussi à passer devant à 9’28 de la fin (84-85) et n’a ensuite plus lâché les commandes, même si l’écart n’est jamais allé au-delà des six points (86-92, 41eme). Portés par Kevin Durant (28pts, 10rbds), et LaMarcus Aldridge (20pts, 7rbds), les Nets étaient encore à -2 à 40 secondes du buzzer, mais un tir à 3 points de Lonzo Ball et un dernier lancer-franc d’Ayo Dosunmu ont scellé la victoire des Bulls, deuxièmes de l’Est.