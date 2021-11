Après leurs défaites contre Toronto et à Indiana, les New York Knicks passaient un gros test ce vendredi en se déplaçant chez le champion en titre, Milwaukee. Et il a été plus que concluant ! Les joueurs de Tom Thibodeau sont allés l’emporter 98-113 dans le Wisconsin ! Les Knicks ont réussi un incroyable retour, en parvenant à mener de 22 points dans les dernières minutes du match après avoir été menés de 21 au début du deuxième, après un début de match raté. Mais la franchise de Big Apple a pu compter sur un Julius Randle à 32 points et 12 rebonds, un Derrick Rose à 23 points en sortie de banc et un RJ Barrett à 20. Les Knicks ont également fait la différence au rebond offensif, avec 20 ballons captés contre seulement 7 pour les Bucks. Des Bucks qui ont pu compter sur un Giannis Antetokounmpo à 25 points et 7 rebonds et un Grayson Allen à 22 points et 5 rebonds, mais à qui Khris Middleton a beaucoup manqué. « Défensivement, on a perdu notre identité », a regretté Mike Budenholzer. Si bien que les Bucks ont désormais un bilan négatif (4 victoires – 5 défaites) avant d’aller à Washington où ils joueront les Wizards dimanche et se rendront lundi à la Maison Blanche pour y rencontrer Joe Biden.