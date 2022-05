A tout miser sur les shoots longue distance, Dallas devait bien s'attendre un jour à déchanter. C'est précisément ce qu'il s'est passé mercredi soir à San Francisco dans le match de la finale de la conférence Ouest qui a vu les tombeurs des Phoenix Suns en demi-finales (au match 7) s'incliner très lourdement (112-87) sur le parquet de Golden State dans le premier match de la série. Bien aidés par leurs adversaires, en panne d'adresse dès les premières minutes de la rencontre, les Warriors n'ont d'ailleurs pas eu réellement à forcer pour surclasser des Mavericks qui ont payé leur faillite derrière la ligne (11 sur 48) après la pause. A la mi-temps, Stephen Curry (21 points, 12 rebonds, 4 passes) et ses coéquipiers ne comptaient en effet que neuf longueurs d'avance (54-45) face aux Texans et à un Luka Doncic pas dans le soir de sa vie lui non plus (20 points, 7 rebonds, 4 passes à 6 sur 18 aux tirs, dont 3 sur 10 à trois points).

Plus d'un tir sur deux à trois points pour Dallas : seulement 11 paniers marqués !



Car au lieu de mettre la pédale douce sur les shoots de loin, les Mavs, incapables de mettre en difficulté des Warriors très solides défensivement autrement qu'en multipliant les tentatives primées, ont continué de prendre un nombre impressionnant de tirs derrière la ligne (48 sur leurs 86 du match). Malheureusement pour eux avec toujours un manque de réussite assez incroyable (3 sur 10 également pour Reggie Bullock, auteur de 12 points) pour le champion de NBA 2011. L'écart a donc très vite enflé pour atteindre 25 points au buzzer. Un départ idéal pour Golden State, qui retrouvera Dallas vendredi lors du match 2 de cette finale à l'Ouest. Mais avantage Warriors pour le moment.





BASKET - NBA / PLAY-OFFS 2022



Finales



Conférence Ouest

GOLDEN STATE WARRIORS (3) - DALLAS MAVERICKS (4) : 1-0

Match 1 - Golden State Warriors - Dallas Mavericks : 112-87

Match 2 le vendredi 20 mai à San Francisco

Match 3 le dimanche 22 mai à Dallas

Match 4 le mardi 24 mai à Dallas

Match 5 (si nécessaire) le jeudi 26 mai à San Francisco

Match 6 (si nécessaire) le samedi 28 mai à Dallas

Match 7 (si nécessaire) le lundi 30 mai à San Francisco