Toronto a dû s’employer pour démarrer la nouvelle saison par une victoire. Poussés dans leurs retranchements par des Pelicans pourtant privés de Zion Williamson, les Raptors ont en effet ouvert la saison par un succès 130-122 arraché en prolongation.

Et si Pascal Siakam a été exact au rendez-vous, compilant 34 points à 11 sur 26 aux tirs, 18 rebonds et 5 passes avant de devoir regagner le banc pour six fautes dans les derniers instants du quatrième quart, Fred VanVleet lui a volé la vedette. Auteur d’un nouveau record en carrière avec lui aussi 34 points, l’arrière des Raptors a en effet livré un très joli 12 sur 18 aux tirs, dont 5 sur 7 à longue distance. Mention spéciale également à Kyle Lowry, auteur de 22 points dont le panier de la victoire en prolongation malgré un modeste 4 sur 15 aux tirs.

Côté Pelicans, c’est Brandon Ingram qui a été le plus prolifique avec 22 points à 8 sur 19 aux tirs, Josh Hart et JJ Redick l’épaulant avec 15 points-10 rebonds pour l’un et 16 points à 6 sur 9 pour l’autre.