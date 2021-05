C'est probablement l'une des affiches les plus déséquilibrées de ce premier tour, et Brooklyn a tenu son rang de n°2 de la Conférence Est pour l'emporter à domicile contre Boston, mas ce fut peut-être plus difficile que prévu pour les Nets. Ils se sont imposés 104-93 dans ce Match 1, mais après avoir été menés pendant un peu plus d'une mi-temps. Les Celtics, plus en jambes après avoir disputé le play-in, ont en effet compté jusqu'à douze points d'avance au quart d'heure de jeu, mais les Nets sont revenus petit à petit. Brooklyn a égalisé à la 57-57 à la 28eme et n'a ensuite plus jamais été mené.

Boston est longtemps resté dans le sillage, ne comptant que trois points de retard à 7'27 de la fin (82-79), mais les Nets ont enchaîné avec un 9-0 en deux minutes qui s'est avéré rédhibitoire. Pour son premier match de play-offs depuis les finales perdues face à Toronto en 2019 avec Golden State, Kevin Durant a porté son équipe, avec 32 points et 12 rebonds. Kyrie Irving a ajouté 29 points et 6 rebonds et James Harden 21 points, 9 rebonds, 8 passes et 4 interceptions. En face, Boston a pu compter sur les 22 points de Jayson Tatum et les 17 de Marcus Smart. Les Nets, qui font figures de favoris pour le titre avec quelques autres, sont lancés ! Le Match 2 aura lieu mardi.