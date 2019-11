Relégué sur le banc après seulement trois minutes de jeu par son coach Jim Boylen lors du match précédent, Zach LaVine a offert la meilleure réponse possible à l’occasion d’un déplacement sur le parquet des Hornets dans la nuit de samedi à dimanche. Auteur de 49 points, l’arrière des Bulls a surtout signé le panier décisif de son équipe dans une fin de match terrible pour Charlotte qui voyait la victoire se dessiner tranquillement. Au moment où le chronomètre affiche encore 40 secondes à jouer, ce sont en effet les Hornets qui sont devant au score (110-102) après avoir fourni une prestation d’ensemble supérieure à leur adversaire. Mais à 14 secondes du terme et une avance de cinq points (115-110) en faveur de Charlotte, Tomas Satoransky sème le doute dans les rangs adverses en signant un panier à trois points qui relance les débats.

Un succès inespéré



Après avoir enfilé les paniers à trois points depuis le début du match et notamment dans le dernier quart-temps, LaVine va devenir définitivement le héros de cette rencontre en signant le panier de la victoire. Sur la remise en jeu en faveur de Charlotte à sept secondes du terme, le ballon est chipé agressivement à un Devonte Graham livré à lui-même. Très véloce, LaVine se retourne et décoche un trois points qui vient glacer la salle. Ce dernier panier totalement inattendu permet finalement aux Bulls de signer une victoire inespérée (116-115) après avoir notamment accusé un retard de plus de douze points dans le dernier quart-temps.

This man was on fire tonight.



Watch all of @ZachLaVine’s 13 threes here 🔥 pic.twitter.com/N9BlrOj5kR

— Chicago Bulls (@chicagobulls) 24 novembre 2019





LaVine dans l’histoire



Cette performance XXL de LaVine n’a rien de banale. L’ancien des Wolves a en effet signé le record de sa franchise dans l’exercice des paniers à trois points (13). Il s’agit tout simplement du deuxième meilleur total de l’histoire de la ligue derrière le record absolu détenu par Klay Thompson. L’ancien vainqueur du Slam Dunk Contest est également devenu après cette rencontre le cinquième joueur de l’histoire à passer au moins douze tirs à trois points dans un match. Après des dernières sorties décevantes, LaVine vient de frapper un grand coup sur le parquet des Hornets.