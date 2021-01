James Harden envoyé à Brooklyn, la vie doit continuer malgré tout du côté de Houston. Elle a plutôt bien démarré pour les Rockets, en déplacement jeudi à San Antonio. Pour leur premier match sans le barbu, les Texans, également privés de John Wall et Eric Gordon mais propulsés par un Chris Wood monstrueux (27 points à 5 sur 7 à trois points, 15 rebonds), se sont imposés sur le parquet des Spurs (109-105). Malmené dans le troisième quart-temps par Keldon Johnson (29 points) et les siens, Houston s'est, certes, fait très peur dans le money time, puisque DeMar DeRozan (13 points) a eu la balle de la victoire dans les mains à huit secondes de la fin. Heureusement pour la nouvelle franchise de Victor Oladipo, inclus dans le deal du trade d'Harden chez les Nets - l'ancien Raptor a manqué la cible, permettant de la sorte à PJ Tucker de libérer les Rockets sur deux lancers francs. La vie sans Harden débute bien pour Houston.

27 PTS, 15 REB from @Chriswood_5 helps the @HoustonRockets prevail against SAS! #Rockets pic.twitter.com/9IZjNXhE59