De là-haut, Kobe Bryant a dû prendre son pied. Le 69eme All Star Game de NBA, dimanche à Chicago, promettait beaucoup, notamment pour l’hommage (en chansons principalement) rendu à la légende des Lakers décédée tragiquement le mois dernier à l’âge de 42 ans dans un accident d’hélicoptère, mais aussi pour ce nouveau format destiné à offrir du spectacle mais aussi du suspense jusqu’à la dernière seconde. Dans ce domaine, la Ligue ne pouvait pas espérer mieux. Il a en effet fallu attendre un ultime lancer franc d’Anthony Davis (il avait raté le premier), consécutif à une faute sous le panier de Kyle Lowry, pour connaître le vainqueur de ce match des étoiles revisité lors d’un dernier quart-temps obligeant le vainqueur à inscrire 157 points (la Team Giannis menait 133-124 après le troisième + les 24 points pour honorer la mémoire de Bryant). Et comme l’année dernière (178-164), la victoire (157-155) est revenue à la Team Lebron de LeBron James (23 points), numéro 2 sur le maillot (celui porté par Gianna Bryant, elle aussi décédée dans ce terrible crash du 26 janvier dernier), aux dépens de la Team Giannis, qui portait, elle, le 24 si cher à Bryant.

Le trophée de MVP avait lui aussi été renommé en hommage à celui qui l’avait soulevé à quatre reprises (record) durant son incroyable carrière. Kawhi Leonard, auteur de 30 points (7 rebonds, 4 passes) en 20 minutes et passé à un panier à trois points (8 sur 14) du record de Paul George (9), restera donc comme le premier à s’être vu remettre ce trophée Kobe-Bryant. Rudy Gobert, qui disputait son tout premier All Star Game un an après ses larmes en apprenant qu’il n’avait pas été retenu, aurait pu y prétendre lui aussi. Le pivot français du Jazz, très en vue, a d’ailleurs fait partie des quatre noms proposés à l’issue de la rencontre aux fans et aux journalistes au moment de voter. Le tout sans avoir disputé le dernier quart-temps, réservé aux titulaires (19 minutes de jeu pour le natif de Saint-Quentin). Peut-être déterminé à montrer aux décideurs qu’ils avaient eu tort de ne pas lui faire confiance plus tôt, le seul de nos représentants sur ce 69eme All Star Game a claqué dunk sur dunk, dont certains ravageurs, pour compiler à l’arrivée 21 points, ce que jamais aucun de ses compatriotes n’avait réussi, 2 passes et 11 rebonds, plus grand nombre de prises de la partie qu’il a partagé avec le capitaine de son équipe Giannis Antetokounmpo (25 points, 11 rebonds). Pour la victoire, Gobert, comme son coéquipier grec d’un soir, devra revenir en revanche.