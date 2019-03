On n’arrête plus Houston. En visite à Toronto, les Rockets ont en effet décroché leur sixième victoire de rang. Un succès 107-95 en deux temps, les Texans ayant compté 20 points d’avance dans le deuxième quart (47-27) avant de laisser revenir leurs hôtes dans le troisième quart, au point de voir les Raptors prendre les devants, puis faire définitivement la différence dans la dernière ligne droite.

Et une fois encore, James Harden a été le principal artisan de cette victoire, le meilleur marqueur de la Ligue terminant avec 35 points. Et ce malgré un modeste 12 sur 30 aux tirs. Mention spéciale également à Gerald Green, auteur de 11 de ses 18 points dans le dernier quart. En face, Kawhi Leonard a bien inscrit 26 points et Pascal Siakam compilé 17 points et 10 rebonds, il en aurait fallu plus pour faire chuter l’équipe la plus chaude de la Ligue.

Forts de ses six victoires à la suite et des défaites conjuguées du Thunder et des Blazers, respectivement chez les Wolves et les Grizzlies, les Rockets en profitent d’ailleurs pour récupérer la troisième place de la Conférence ouest.