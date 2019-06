Mission accomplie pour les Warriors. Dominés lors du match 1 des finales NBA face aux Raptors, les champions en titre ont en effet réagi dès le match 2, s’imposant 104-109 à Toronto. Une victoire déjà capitale car leur permettant de récupérer l’avantage du parquet en plus d’égaliser à 1-1. Ce succès décroché à la Scotiabank Arena n’en a pas moins été douloureux. Au sens propre comme au sens figuré.

Malmenés et menés de 12 points (47-35) au cœur du deuxième quart, les Californiens s’en tiraient déjà à bon compte avec seulement cinq longueurs de débours à la pause (59-54). Mais leurs 13 points d’avance six minutes plus tard étaient tout bonnement inespérés. C’était sans compter sur une panne générale des Raptors, incapables d’inscrire le moindre panier et multipliant les pertes de balle. De quoi leur valoir un 18-0 qui allait évidemment faire basculer la rencontre.

Les Raptors trop courts

Les hommes de Nick Nurse se sont bien essayés à plusieurs tentatives de rapprochés, pointant notamment à quatre longueurs peu après l’entame de la dernière ligne droite (92-88), mais leurs efforts pour repasser devant allaient rester vains. Et ce alors que les Warriors sont pourtant à leur tour restés plus de cinq longues minutes sans marquer dans le money-time. Mais leur défense a alors pris le relais et quand Danny Green a permis aux Raptors de revenir à deux longueurs avec 30 secondes à jouer, c’est Andre Iguodala qui a scellé le sort du match d’un imparable tir primé enquillé à quelques secondes de la sirène.

@Money23Green (17 PTS, 10 REB, 9 AST) does it all as the @warriors (1-1) win Game 2 of the #NBAFinals presented by @YouTubeTV! #StrengthInNumbers



Game 3: Wednesday (6/5), 9:00pm/et, ABC & Sportsnet pic.twitter.com/CliG4TDTGA — NBA (@NBA) 3 juin 2019

Mais si la victoire des Warriors a été doublement douloureuse, c’est également parce que Klay Thompson, le Californien le plus prolifique ce dimanche avec 25 points à 10 sur 17 aux tirs, s’est à son tour blessé, touché aux adducteurs à la réception d’un tir primé. De quoi forcément gâcher le plaisir des champions en titre et ce malgré le nouveau récital de Draymond Green, pas passé loin d’un nouveau triple-double avec 17 points à 6 sur 12, 10 rebonds et 9 passes, ou la prestation encourageant de DeMarcus Cousins, auteur de 11 points, 10 rebonds et 6 passes pour son deuxième match depuis son retour de blessure. Sans oublier évidemment les 23 points d’un Stephen Curry toutefois maladroit comme en atteste son 6 sur 17 aux tirs.

Mais il fallait bien ça et également les trois tirs primés du vétéran Quinn Cook ou les six points en sept minutes d’Andrew Bogut pour faire fi de la verve de Kawhi Leonard, encore auteur de 34 points à 8 sur 20 et 14 rebonds. Inarrêtable lors du match 1, Pascal Siakam a en revanche été bien plus à la peine, devant se contenter de 12 points à 5 sur 18 aux tirs tandis que Kyle Lowry terminait avec 13 points à 4 sur 11. Charge à eux, ainsi qu’à Marc Gasol (6 points) ou Serge Ibaka (7 points), de redresser la barre d’ici mercredi et le match 3 à l’Oracle Arena.