A San Francisco, Klay Thompson a démarré en trombe et les Golden State Warriors ont dominé les Kings de Sacramento 126-114, portant leur série de victoires consécutives à huit matches. Thompson, qui n'a pas encore retrouvé sa forme optimale après avoir été blessé plus de deux ans, a réussi ses sept premiers tirs et a inscrit 23 points. Stephen Curry a ajouté 20 points et Jonathan Kuminga 18 points pour les Warriors, confortables vainqueurs.