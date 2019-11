C'est un peu tard pour Halloween, mais n'hésitez pas à vous déguiser, un jour, en Kawhi Leonard. Avec son rire étrange, il peut effrayer les enfants, et il fait surtout peur à toutes les équipes de la NBA avec ses qualités de basketteur. En juin dernier, Leonard est entré dans une autre dimension en menant Toronto vers un sacre inattendu contre Golden State, et en décrochant son deuxième titre de MVP des Finales, après celui conquis avec San Antonio en 2014. Son arrivée cet été a fait des Los Angeles Clippers les favoris pour la succession des Raptors, et le début de saison des Californiens, malgré deux défaites, et en attendant le renfort de Paul George, est plutôt encourageant.

Laissé au repos mercredi soir sur le parquet d'Utah, Leonard retrouvait jeudi soir les Spurs, son ancienne formation, l'équipe de ses débuts en NBA, qu'il a quittée en 2018 sur fond d'incompréhension avec ses dirigeants au sujet d'une blessure au quadriceps. Visiblement, il n'y a plus aucun souci entre lui et Gregg Popovich, le mythique coach des Texans, à en juger par la belle accolade échangée par les deux hommes après la fin de la rencontre. Kawhi s'était pourtant montré sans pitié avec ses anciens partenaires en inscrivant 38 points, pour mener les Clippers à la victoire dans un match serré, et infliger aux Spurs leur première défaite de la saison (103-97). "Kawhi a été énorme", a reconnu Pop, pas rancunier.

En plus de ses 38 points, Leonard a ajouté 12 rebonds et 4 interceptions. Il n'a en revanche délivré qu'une seule passe décisive, alors qu'il tournait à 7,5 de moyenne sur les quatre premiers matches, où il s'était mué en meneur d'une équipe jeune, énergique et ambitieuse. Cette fois, en plus de son habituel impact défensif, il s'est donc chargé du scoring (15/32 au tir, 25 points en 2e mi-temps), puisque seuls les remplaçants Lou Williams (12 points) et Montrezl Harrell (24 points) ont dépassé la barre des 10 points à part lui. Et les Clippers n'ont pas eu à souffrir de leur manque d'adresse extérieure (5/26 à trois points). "C'est une bonne victoire, a savouré Leonard. Les Spurs sont une bonne équipe, bien coachée. Et ils se sont bien bougés ce soir." Mais pas assez pour le battre.

Kawhi forcément MVP de la nuit :