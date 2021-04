Il y a un mois, Jrue Holiday faisait son retour avec un temps de jeu restreint après avoir manqué dix matchs à cause du protocole sanitaire. Ce mercredi, il a marqué 28 points sur le parquet du Staples Center pour permettre à Milwaukee de battre les Lakers (97-112). Grâce à cette performance, le meneur a égalé son record de points de la saison pour épauler Giannis Antetokounmpo et aider les Bucks à stopper une série de trois revers consécutifs. Il s'est surtout affirmé comme une solution offensive de plus en plus importante. Depuis le All-Star Break, le co-meilleur intercepteur de la NBA tourne à 19,4 points par match. Pour atteindre une telle moyenne, le joueur de 30 ans reste sur quatre sorties à plus de 20 points et 50% de réussite lors des six derniers matchs. Sa performance face aux Lakers résume cette montée en puissance : 28 points à 11/16 aux tirs dont 3/5 à 3 points. Son apport au scoring n'a pas négligé son impact dans les autres registres puisque Jrue Holiday a compilé 8 rebonds, 6 passes décisives et 4 interceptions lors de ce déplacement chez les champions en titre.

Jrue Holiday, un jeu agressif pour faire la différence



« Aujourd'hui, le match était ce qu'il devait être pour lui. Pas seulement parce qu'il a bien joué mais parce qu'il a été agressif et capable de jouer en pénétration pour que notre jeu passe par lui », a analysé Giannis Antetokounmpo à l'issue de la rencontre. D'entrée, le joueur arrivé de New Orleans durant l'intersaison a attaqué le panier adverse. Il a inscrit les six premiers points de la partie pour lancer son équipe. Les Lakers ont finalement pris les devants dans le premier quart-temps et cela jusqu'à la 19eme minute de jeu, mais Jrue Holiday n'a jamais levé le pied. S'il a moins marqué en fin de match, c'est parce que le meneur a offert des paniers à ses coéquipiers et qu'il s'est appliqué pour défendre l'avance prise par la franchise du Wisconsin juste avant la mi-temps. Son implication a été totale et son rendement apprécié par Mike Budenholzer. «C'était comme si la balle venait à lui. Avec ses tirs à trois points, c'était un bon match. C'était bien de le voir jouer comme ça et on veut continuer à le pousser dans cette voie » a expliqué le coach des Bucks en conférence de presse. Attendu comme le facteur X susceptible d'aider Milwaukee à franchir le palier espéré depuis si longtemps, Jrue Holiday semble de plus en plus prêt à endosser ce rôle malgré le contre-temps d'un mois de février gâché par le protocole sanitaire.