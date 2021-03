Nikola Jokic s'est occupé de tout pour permettre à Denver de battre Chicago ce lundi soir (112-118). Il a terminé le match avec 39 points, 14 rebonds, 9 passes décisives, 1 interception et 2 contres. Le Serbe n'était qu'à une offrande de son 50eme triple-double en NBA, mais l'important était ailleurs. Terriblement clutch, il a mis en échec le retour des Bulls dans le quatrième quart-temps. « C'est un joueur incroyable qui ne se cache pas dans les moments importants » appréciait son entraîneur, Michael Malone en conférence de presse.

17 points dont 10 d'affilée pour Nikola Jokic dans le quatrième quart-temps

Grâce à Coby White (20 points), Chicago avait repris l'avantage pour la première fois depuis la première possession du match et menait de quatre points à dix minutes du buzzer final. C'est à ce moment-là que le Joker est revenu sur le parquet pour faire la différence. « Je voulais être agressif pour nous remettre devant » a avoué le pivot à l'issue du match. Et il a réussi sa mission en provoquant rapidement plusieurs fautes. Dans le quatrième quart-temps, Denver a eu besoin d'un panier de Nikola Jokic après 3min45 pour marquer ses premiers points et reprendre sa marche en avant. Le joueur de 26 ans stoppait par la même occasion un 10-0 des Bulls. C'était le début d'un véritable numéro durant lequel il a marqué 17 points dont 10 d'affilée. Cet apport a permis aux Nuggets de ne jamais avoir plus de deux possessions d'écart.

Michael Malone a comparé Nikola Jokic à Tim Duncan

« J'ai vraiment aimé comment il est arrivé sur le terrain avec son agressivité pour s'assurer qu'on gagne le match. Il marquait à chaque fois, c'était vraiment incroyable » savourait Michael Porter Jr. après la victoire. Si Nikola Jokic n'a pas arrêté de marquer, c'est parce que tout était fait pour. «En fin de match, tous les systèmes étaient dessinés pour lui. Je voulais m'assurer qu'il touche un maximum de ballons. Il était dans un grand match, il faisait un excellent quatrième quart-temps. Dès qu'on jouait avec lui, de bonnes choses se produisaient. C'est le luxe d'avoir un candidat au titre de MVP dans son équipe » expliquait Michael Malone au sujet de son franchise player dont il a comparé le dévouement à celui de Tim Duncan aux Spurs.

« Le premier poster dunk de ma vie, non ? »

Chicago s'est accroché jusqu'au bout. En vain. Nikola Jokic était juste trop fort. Personne n'a réussi à défendre sur lui. Il a notamment été l'auteur d'une action décisive qui illustrait sa domination sur le secteur intérieur des Bulls. A 120 secondes de la fin du match, le Serbe est allé au dunk. Patrick Williams a tenté de s'interposer mais il n'a rien pu faire, commettant même une faute au passage.« Je n'étais pas parti pour dunker mais j'étais agressif et j'avais le bon timing. C'était un bon dunk. Le premier poster de ma vie, non ? » analysait le numéro 15 des Nuggets. En marquant le lancer-franc qui a suivi, il a définitivement donné l'avantage à son équipe pour lui offrir la victoire. Avec une ligne de statistiques bien garnie mais aussi avec style.