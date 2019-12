Denver est le nouveau dauphin des Los Angeles Lakers au classement de la Conférence Ouest. En battant Minnesota (109-100) vendredi soir, les Nuggets ont gagné un cinquième match consécutif. Une série qui permet à la franchise du Colorado d'avoir un pourcentage de victoires de 70,4% et de dépasser les Clippers. Cette belle remontée coïncide avec le retour en forme d'un homme : Nikola Jokic. Durant les cinq dernières rencontres, le Serbe a tourné à 22,6 points, 10,8 rebonds et 9 passes décisives par match. Des statistiques qui lui permettent de postuler au titre de joueur de la semaine. Et à son équipe de se présenter comme un sérieux outsider.

Le joueur de 24 ans semble avoir enfin digéré sa participation à la Coupe du Monde. Discret en début de saison, il enchaîne enfin les grosses performances. Et son équipe en profite. Son match contre les Timberwolves le prouve. Plus qu'un excellent joueur capable d'assurer au niveau statistiques, le Joker permet à son équipe de mieux jouer. Face à une équipe privée de Karl-Anthony Towns, Jokic a brillé. Mais il a aussi rendu ses partenaires étincelants. Grâce à ses fondamentaux parfaits, l'ancien joueur de Mega Leks a été capable de dominer Josh Okogie dans la peinture ou d'offrir des caviars à Jamal Murray.

Sur les traces d'Oscar Robertson et Magic Johnson

22 PTS | 10 REB | 10 AST



Nikola Jokic ties Bob Cousy for 10th all-time in triple-doubles with the 33rd of his career! #MileHighBasketball pic.twitter.com/A6tIZWkmK8

— NBA (@NBA) December 21, 2019

Son adresse au shoot et sa domination globale à l'intérieur ne l'ont pas empêché d'être altruiste. Il a terminé avec un triple-double : 22 points, 10 rebonds, 10 passes décisives, 2 contres. C'est déjà son cinquième de la saison. Seuls Luka Doncic, LeBron James, Russell Westbrook ont fait mieux. Mais c'est surtout sa place dans l'histoire qui impressionne. A seulement 24 ans, le natif de Sombor a intégré le top 10 des joueurs avec le plus de triple-double en carrière.Dans ce classement, il a déjà dépassé Michael Jordan et Kobe Bryant depuis bien longtemps. A son âge, il n'y a que Magic Johnson et Oscar Robertson qui ont réussi à en faire plus. Pas mal pour un gamin souvent moqué pour son surpoids et seulement sélectionné au 41eme rang de la draft 2014.