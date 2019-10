Le pivot serbe a ainsi compilé 23 points, 14 rebonds et 12 passes décisives alors que Jamal Murray a inscrit 27 points. C'est Torrey Craig qui a réalisé le contre décisif pour sceller la victoire des siens.

Pour Phoenix, Kelly Oubre Jr a inscrit 21 points, tandis que le Français Elie Okobo n'a pas joué.

