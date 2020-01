Nikola Jokic a livré le match de sa vie et établi au passage son nouveau record de points sur le plan personnel (47, à 16 sur 25 aux tirs dont 4 sur 8 à trois points), le tout sans perdre le moindre ballon, pour permettre aux Nuggets, vainqueurs 123-115, de conforter leur place de dauphin des Lakers à l’Ouest et résister à des Géorgiens emmenés certes par Young mais aussi par un Kevin Huerter tout aussi inspiré (22 points à 8 sur 12 aux tirs, 6 sur 8 de loin, 8 rebonds). Si les Nuggets ont surfé, eux, toute la soirée sur le récital de Jokic, dont le précédent record était de 41 points (en novembre 2017), ils ont également pu compter sur Will Barton (28 points, 9 rebonds) et l’inévitable Jamal Murray (16 points, 8 passes) pour enregistrer un 25eme succès depuis la reprise