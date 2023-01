Pour cette réception des Sixers, le Jazz était privé de Lauri Markkanen, touché à la hanche. Sans son meilleur joueur, l'équipe d'Utah a souffert en premier quart-temps. La défense est en grande difficulté, elle ne parvient pas à limiter Tyrese Maxey et Philadelphie prend déjà 17 points d'avance (24-41). James Harden et sa bande marchent sur le Jazz quand leur adresse disparaît.

Jordan Clarkson et Talen Horton-Tucker grignotent le retard accumulé. Les troupes de Will Hardy sont même proches d'égaliser mais Joel Embiid remet de l'ordre et redonne dix unités d'avance à la pause (56-66). Comme en début de première période, la seconde démarre avec des Sixers dominants et un Jazz dominé. Il faut quelques instants avant que Horton-Tucker ne réveille les siens, qui passent un 9-0.

On se rapproche de la fin de match quand Harden inscrit deux paniers primés. La réponse de Clarkson ? Huit points de suite. Utah n'est plus qu'à une possession, avant que Mike Conley n'égalise. Walker Kessler fait même passer le Jazz devant à trente secondes de la fin ! Harden marque, Clarkson aussi et désormais, il reste moins de quinze secondes à jouer.

Harden trouve Embiid avec une passe dans le dos. Le pivot pose un dribble et shoote à mi-distance sur une jambe. C'est dedans. Clarkson (38 points) et le Jazz n'arrivent pas à s'offrir un bon tir sur la dernière possession et s'inclinent 117-118. Le duo Harden – Embiid aura fait très mal avec 31 points et 11 passes pour le premier, 30 points et le panier de la gagne pour le second. Après deux victoires d'affilée, c'est déjà une fin de série pour Utah, quand Philadelphie rebondit après sa défaite face au Thunder.