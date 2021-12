Les Lakers étaient attendus au tournant… et ils ont déçu. Sortis d’une série de cinq défaites de suite grâce à leur succès à Houston ce mardi, les coéquipiers d’un LeBron James des grands soirs (37 points, 13 rebonds) ont à nouveau connu les affres de la défaite sur les parquet des Memphis Grizzlies. La franchise du Tennessee, quant à elle, a pu compte sur le meilleur Ja Morant de la saison. Avec 41 points et 10 rebonds, le meneur a été un des principaux artisans de la victoire des Grizzlies dans un match qui ne leur a pas été promis pendant bien longtemps. Car, grâce notamment au « King », ce sont les Lakers qui ont fait la course en tête pendant les trois premiers quart-temps et au début du quatrième. Malgré une avance de quatorze longueurs à l’approche des douze dernières minutes, les Californiens ont totalement craqué. Memphis a tout d’abord réduit l’écart à seulement cinq points en toute fin de troisième quart-temps avant de prendre irrémédiablement le pouvoir dans le quatrième pour aller chercher une victoire de cinq longueurs (104-99), leur troisième de suite pour rester au contact du podium de la Conférence Ouest. Les Lakers, quant à eux, restent derrière les Clippers, victorieux à Boston (82-91), à la 7eme place.