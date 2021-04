Dans la Conférence Ouest, il n'y a qu'Oklahoma City et ses 13 défaites consécutives qui est dans une moins bonne forme que Portland. Ce vendredi face à Memphis, les Trail Blazers se sont inclinés pour la quatrième fois d'affilée (128-130). Sur les dix derniers matchs, ils ont été vaincus à huit reprises. Une telle série a fait glisser les coéquipiers de Damian Lillard au classement. Ce samedi, ils ne sont plus que septièmes, une position synonyme de passage par le play-in pour espérer participer aux play-offs. Alors que tous les titulaires sont désormais aptes et à la disposition Terry Stotts, la franchise basée dans l'Oregon est en difficulté. Limitée par une défense aux abois, 114,5 points encaissés par match depuis le début de la saison, Portland ne peut plus s'en remettre qu'aux exploits de Damian Lillard pour s'imposer. Y compris dans les fins de match dont il est le spécialiste.

Trois défaites consécutives de deux points ou moins pour Portland



C'est dans le fameux Dame Time que les Blazers ont perdu la main. Après s'être inclinés d'un point face aux Nuggets et aux Clippers, ils ont été battus de deux unités face à Memphis. Cette série est cruelle car avec un peu plus de réussite, Portland aurait trois victoires de plus et serait classé à la cinquième place avec le même bilan que les Lakers. Au lieu de ça, les hommes de Terry Stotts sont virtuellement contraints de passer par le play-in et n'ont qu'une victoire d'avance sur les Grizzlies qui viennent de les battre. Dans ce match équilibré où l'écart n'a jamais atteint les dix unités, Ja Morant (33 points, 13 passes décisives, 0 balle perdue) a pris le meilleur sur Damian Lillard (27 points, 5 passes décisives) pour mener son équipe à la victoire. Avec l'aide du revenant Jaren Jackson Jr. (23 points), le meneur sophomore est parvenu à faire oublier l'absence de Jonas Valanciunas dans la peinture pour sanctionner les oublis défensifs de Portland. Malgré le gros match de Jusuf Nurkic (26 points, 17 rebonds) pour gagner la bataille du rebond, la franchise basée dans l'Oregon a encaissé 74 points dans la raquette. Un total bien trop élevé pour espérer l'emporter. Un problème à régler au plus vite pour éviter que la série de défaites ne ressemble de plus en plus à celle d'OKC.