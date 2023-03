Pendant une grande partie de la rencontre, la défense des Cavaliers, pourtant si réputée, n'avait pas les solutions face à l'attaque des Nets. Mikal Bridges et Spencer Dinwiddie ont brillé dès le premier quart-temps, pour répondre aux douze points de Donovan Mitchell. Brooklyn est devant après douze minutes (33-31).

Dinwiddie (25 points) continue son show en deuxième quart-temps, avec onze points, et les Nets gardent une courte avance, mais une avance tout de même à la pause (61-60). Après la pause, c'est Bridges (32 unités) qui prend les choses en main, avec 14 points dans le troisième quart-temps. Ensuite, Joe Harris frappe quatre fois à 3-pts en dernier acte et les Nets font enfin la différence, avec dix points d'avance.

Mais les Cavaliers sont coriaces. Même avec huit points de retard à deux minutes de la fin, ils ne lâchent pas. Caris LeVert et Donovan Mitchell (31 points) font l'effort et les Cavs reviennent. Le All-Star est aux lancers-francs à onze secondes de la fin, quand les Nets ont toujours deux points d'avance. Il marque le premier, mais manque le second. Il parvient néanmoins à avoir une nouvelle chance, avec des claquettes, mais se rate encore.

La balle échappe à tout le monde et LeVert la récupère au milieu de terrain. Il trouve Isaac Okoro dans le coin opposé, tout seul à 3-pts. L'ailier n'hésite pas : ça rentre ! Les Cavaliers s'imposent 114-116 et, dans le même temps, sortent les Nets du Top 6 de la conférence Est. Brooklyn est dans une mauvaise passe avec cinq revers de suite.