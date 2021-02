Le meilleur joueur de la nuit est à chercher du côté des Sacramento Kings. Dans la nuit de lundi à mardi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, la franchise basée dans l'État de la Californie a disposé des New Orleans Pelicans (109-118). Et pour cela, l'équipe s'est ainsi grandement appuyée sur un homme en particulier, à savoir un excellent De'Aaron Fox, qui n'a pas cessé de briller durant cette partie. Le meneur a signé un double-double, tout en terminant meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de la rencontre. Son bilan final s'élève ainsi à 38 points, 4 rebonds ainsi que 12 passes décisives. Parmi ces 38 unités, 17 de suite ont été inscrits lors des sept dernières minutes de ce match. C'est d'ailleurs dans le quatrième et dernier quart-temps que les Kings ont pris un avantage définitif dans cette rencontre. A cause d'un seul homme, les Pelicans continuent de s'enfoncer. Ils encaissent une nouvelle défaite depuis le début de la saison régulière de la prestigieuse Ligue de basketball, et plus précisément la douzième sur 19 rencontres déjà disputées depuis le 23 décembre dernier.