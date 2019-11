Alors que le phénomène Zion Williamson n’a toujours pas disputé la moindre minute en NBA, le numéro 1 de la dernière draft ayant dû se faire opérer du genou droit et n’étant pas annoncé de retour sur les parquets avant le mois de décembre, les Pelicans semblent s’être trouvés un "go-to-guy" en la personne de Brandon Ingram.

Des inquiétudes balayées



Meilleur marqueur (25,4 points) et meilleur rebondeur (7,3 rebonds) de la franchise de la Nouvelle-Orléans, l’ex-Laker a débuté, statistiquement, cette nouvelle aventure comme il avait terminé la dernière. Même s’il avait dû mettre prématurément un terme à sa saison en raison d’une thrombose veineuse au bras droit.



Un caillot de sang qui a d’abord "inquiété" le deuxième choix de la draft 2016. Notamment car beaucoup y ont vu des similitudes avec la situation de Chris Bosh, contraint d’arrêter sa carrière en raison de ses problèmes de santé, et notamment de la présence d’un caillot de sang dans un de ses mollets. "En réalité ce n’était pas comparable à ce qu’a eu Chris Bosh, avait-il commenté avant son départ de Californie. Je pense que c’était pire pour lui. Et je suis heureux que cela ait pu être détecté tôt, pour qu’on puisse me soigner rapidement." Des inquiétudes qu’il a vite balayées lors de son arrivée en Louisiane, lui qui s’est ainsi rapproché de sa Caroline du Nord natale.

Le "double" de Durant



Accompagné par deux autres anciens Angelenos, Lonzo Ball et Josh Hart, également inclus dans l’échange qui a envoyé Anthony Davis rejoindre LeBron James aux Lakers, "BI", qui a manqué quatre rencontres en raison d’une gêne au genou, s’est donc vite adapté dans la "Big Easy". Au sein d’une franchise en reconstruction qui, après une entame d’exercice très compliquée, vient de signer à Phoenix un troisième succès de rang. Et affiche aujourd’hui un bilan de 6 succès pour 9 revers.



Jeudi soir, les hommes d’Alvin Gentry ont ainsi fait tomber des Suns qui avaient eux beaucoup mieux débuté et rentrent désormais dans le rang. Et après une première mi-temps plus que quelconque, à 1/7 au tir, Ingram a lui fini très fort, inscrivant 15 de ses 28 points dans le dernier quart-temps pour permettre aux siens de s’imposer 124-121 dans l’Arizona. On a désormais hâte de voir ce que cette jeune équipe va faire avec Zion Williamson. Qui pourrait former un sacré duo avec Brandon Ingram, que Kevin Durant décrivait comme son "double" lors de son arrivée en NBA.