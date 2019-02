Toujours privés de Tony Parker, absent depuis trois matches en raisons de douleurs au dos, les Charlotte Hornets ont concédé leur troisième défaite en quatre rencontres, lundi soir, dans l'Indiana (99-90).

Kemba Walker était pourtant en mode All-Star, avec ses 34 points, mais seuls Jeremy Lamb (21 pts) et Cody Zeller (18 pts) l'ont secondé. Nicolas Batum, maladroit (1/8 au tir), termine avec seulement 2 points, 7 rebonds, et 3 passes, alors que les Hornets, toujours septièmes à l'Est, sont désormais sous la menace de Detroit, vainqueur de Washington (121-112).

Du côté des Pacers, qui confortent leur 3e place à l'Est avec une sixième victoire de rang, le meilleur joueur du match a été Myles Turner (18 points, 8 rebonds, 3 interceptions, 3 contres). Le nouvel arrivant, Wes Matthews, a inscrit 8 points.

"I could feel all of Indiana willing that in for me. The support since signing here and from coming out to warm up to starting line-up, even when I hadn’t made a shot yet, I felt welcomed and that felt good to see that drop.” - @WessyWes23 pic.twitter.com/4BxfOun1sG