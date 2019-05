Les Rockets aiment se faire peur. Après avoir compté jusqu’à 17 points d’avance dans le troisième quart (77-60) puis encore 15 (101-86) dans la dernière ligne droite, les Texans ont en effet bien failli tout gâcher dans les ultimes instants de ce match 4 face aux Warriors. Les hommes de Mike D’Antoni affichaient pourtant encore neuf points d’avance avec à peine plus de deux minutes à jouer, mais après avoir encaissé un 7-0 et vu James Harden manquer un lancer franc crucial à 11 secondes de la fin, ils étaient bien à la merci d’un tir primé d’un artificier californien.

Mais alors qu’ils avaient la prolongation au bout des doigts, Kevin Durant puis Stephen Curry allaient manquer leur cible et permettre aux Rockets de finalement l’emporter 112-108 et de revenir à 2-2 avant un match 5 forcément crucial, mercredi, en Californie. L’un comme l’autre ont pourtant brillé, lundi, sur le parquet du Toyota Center, le premier en confirmant sa forme du moment en compilant 34 points à 12 sur 22 aux tirs, 7 rebonds et 5 passes et le second en l’imitant avec 30 points à 12 sur 25, 8 passes et 4 rebonds. Mais l’adresse à longue distance n’était pas pour autant au rendez-vous, les Warriors devant se contenter de 24% de réussite derrière l’arc, et les champions en titre allaient en payer le prix fort.

On a encore les cartes en main Draymond Green

La faute une nouvelle fois à l’inévitable James Harden. Si l’adresse a parfois également fui le meilleur marqueur de la Ligue en saison régulière, il n’en a pas moins remporté son duel à distance avec KD, terminant avec 38 points à 13 sur 29 aux tirs, 10 rebonds et 4 passes. "Tout n’a pas été parfait ce soir, mais l’essentiel est là. On n’avait pas d’autre choix que de l’emporter et ce genre de victoire au couteau est forcément bonne pour la confiance", pouvait apprécier PJ Tucker au micro d’ESPN à l’issue de la rencontre. L’ancien Sun avait d’autant plus de raisons de savourer qu’il a de nouveau joué un rôle précieux au côté de James Harden, avec 17 points et 10 rebonds tandis qu’Eric Gordon ajoutait 20 points malgré un piètre 2 sur 12 à trois points.

Auteur de 15 points, 10 rebonds et 5 passes, Draymond Green n’entendait pas pour autant verser dans le catastrophisme malgré cette défaite et cette égalisation à 2-2. "On savait que s’imposer ici serait difficile. On n’y est pas parvenus mais on a encore les cartes en main. On l’a montré lors des deux premiers matches à la maison. Il faudra faire aussi bien mercredi", a ainsi annoncé l’intérieur californien. Les Rockets sont prévenus.