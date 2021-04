Pas de Giannis Antetokounmpo, pas de problème. Au lendemain de son incroyable performance sur le parquet de Portland, le Grec était laissé au repos pour le déplacement de Milwaukee à Sacramento (128-129). Si les Bucks se sont imposés, ils le doivent en grande partie à Jrue Holiday. En grande forme depuis le début du road trip de l'équipe entraînée par Mike Budenholzer, le meneur a battu son record de points de la saison avec 33 unités. Le joueur arrivé de New Orleans durant l'intersaison a aussi pris sept rebonds et délivré onze passes décisives. Une feuille de statistiques très étoffée qui a fait la différence dans cette rencontre où l'écart n'a pas dépassé les dix unités avant le dernier quart-temps et un dernier retour des Kings.