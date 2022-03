Quarante-six points pour Trae Young, 47 pour Steph Curry et surtout 60 pour Karl-Anthony Towns: grosse soirée offensive lundi en NBA, qui a vu l'intérieur des Timberwolves, victorieux à San Antonio, s'emparer du record de points inscrits en un match cette saison. Chez les Texans, Towns, auteur notamment de 32 points dans le seul troisième quart-temps, s'est aussi illustré à trois points, avec un joli 7/11, rappelant qu'il n'avait pas par hasard remporté le concours de la spécialité lors du dernier All-Star Game.

Son record de points en carrière --qui est aussi un record pour l'équipe-- a permis aux Wolves de s'imposer 149-139 en déplacement dans le Texas, et de conserver une chance de décrocher une qualification directe pour les prochains play-offs: avec 40 victoires et 30 défaites, ils pointent à l'Ouest juste derrière la sixième et dernière place offrant un billet direct pour la phase finale de fin de saison.



"Super match, super victoire d'équipe", a commenté après la rencontre le héros du soir, 26 ans, qui a aussi capté 17 rebonds. "Je l'ai dit à tout le monde dans le vestiaire: +Rien de ça ne serait arrivé si mes coéquipiers n'avaient pas dit +On veut que tu aies une chance de marquer l'histoire+".