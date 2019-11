Gordon Hayward était injouable, mardi, sur le parquet des Cavaliers. L’ailier des Celtics a livré un véritable récital, terminant avec un incroyable 16 sur 16 dans ses tentatives à deux points. De quoi lui permettre d’égaler son record en carrière avec 39 points à 17 sur 20 aux tirs.

De quoi également permettre aux Celtics de l’emporter 119-113 avec également 25 points à 8 sur 19 de Kemba Walker et 18 points à 9 sur 16 de Jayson Tatum. En face, Tristan Thompson a bien compilé 19 points et 13 rebonds et Collin Sexton et Kevin Love ajouté 21 et 17 points, les Cavaliers sont restés trop courts