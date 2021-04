Detroit Pistons a pris une leçon par les New York Knicks (81-125). A domicile, les Pistons ont concédé une défaite de 44 points. Dès la fin du premier quart-temps, l'issue de la rencontre était déjà connue. Après 12 minutes de jeu, l'écart était déjà de 26 points (41-15). Julius Randle a inscrit 20 de ses 29 unités durant ce laps de temps. Seule éclaircie dans cette triste soirée dans le Michigan : Killian Hayes a fait son retour. Après avoir manqué 41 matchs à cause d'une blessure à la hanche, le meneur français a joué 20 minutes. S'il n'a pas marqué, le septième choix de la dernière draft a pris cinq rebonds et a délivré trois passes décisives. Le genre de nouvelle qui augure des jours meilleurs pour l'équipe entraînée par Dwane Casey.