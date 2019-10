Si les Nationals ont finalement eu le dernier mot lors des Finales MLB en remportant le septième match à Houston, ce match 7 sans grand suspense (6-2) a été éclipsé par le spectacle proposé par les Rockets et les Wizards dans la capitale fédérale.

Les deux attaques ont en effet tourné à plein régime avec à la clé une victoire in extremis des Texans (159-158). Et Houston peut bien remercier James Harden, auteur d’un véritable récital offensif avec 59 points à 18 sur 32 aux tirs, 9 passes et le lancer-franc de la victoire à deux secondes de la fin du match.

Le génial barbu n’a toutefois pas été le seul à briller puisqu’à ses côtés Russell Westbrook y est allé d’un triple-double, compilant 17 points à 7 sur 16 aux tirs, 12 passes et 10 rebonds tandis que Clint Capela rendait 21 points et 12 rebonds. Côtés Wizards, c’est Bradley Beal qui a affolé les compteurs mais ses 46 points à 14 sur 20 aux tirs, dont 7 sur 12 à trois points, sont restés vains. De même que les 23 points de Rui Hachimura ou les 21 points de David Bertans.