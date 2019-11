Après ses 44 points inscrits face aux Grizzlies, puis ses 36 contre les Warriors, James Harden, qui a en avait inscrit 59 fin octobre à Washington, a encore un peu plus assis sa domination sur le classement des meilleurs marqueurs avec 42 unités, assorties de 10 rebonds et 9 passes, lors du troisième succès de rang des Rockets, vainqueurs 117-94 à Chicago samedi.

Clint Capela (16 points et 20 rebonds) et Russell Westbrook (26 points et 7 rebonds) n’ont pas été en reste alors que du côté des Bulls, battus pour la septième fois en dix matches, aucun joueur n’a dépassé les 13 points. Un total atteint par quatre joueurs: Markkanen, Hutchison, Carter Jr. et Young.

Parmi les autres résultats de la soirée, Luka Doncic (24 points, 14 rebonds et 8 passes) a, comme Harden, frôlé le triple-double à l’occasion du large succès des Mavericks à Memphis (122-138).