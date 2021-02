Brooklyn est décidément bel et bien inarrêtable. Dans la nuit de mardi et mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Nets ont disposé des Sacramento Kings (127-118), pour signer une septième victoire de rang dans la prestigieuse Ligue de basketball. Le tout emmené ainsi notamment par un James Harden de gala, qui termine en triple-double avec des statistiques personnelles de 29 points, 11 rebonds et 14 passes décisives. A ses côtés, Bruce Brown a également battu des records, avec ses 29 unités. Dès l'entame de cette rencontre, les locaux ont alors pris les choses en main, ne lâchant ensuite plus la tête, au niveau du tableau d'affichage. Le seul moment où les Kings sont alors parvenus à passer devant, au score, est à la toute fin du troisième et avant-dernier quart-temps (95-96). Un sursaut d'orgueil de bien courte durée. En face, les Nets étaient décidés à ne rien lâcher, encore une fois. Brooklyn reste bien accroché à sa deuxième place du classement de la conférence Est.