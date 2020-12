Mais où s'arrêtera Nikola Jokic ? Dans la nuit de lundi à mardi, contre les Houston Rockets, dans le cadre de la saison régulière de NBA, le pivot serbe, aujourd'hui âgé de 25 ans et arrivé chez les Nuggets de Denver au début de la saison 2015-16, a délivré une nouvelle prestation incroyable. En effet, il a terminé avec un nouveau triple-double, sa moyenne depuis le début de ce nouvel exercice, avec les statistiques suivantes : 19 points à 8/11 aux tirs, 12 rebonds et 18 passes décisives. Ce dernier total, celui des passes décisives, fait entrer le natif de Sombor dans l'histoire de la prestigieuse Ligue de basketball. Dans sa carrière en NBA, le principal intéressé n'en avait, tout simplement, jamais marqué autant. De plus, pour voir trace d'un nombre aussi élevé pour un pivot, toujours en ce qui concerne les passes décisives, il faut remonter à 1968. Le 19 mars de cette année-là, Wilt Chamberlain en avait alors inscrit 19, au total.

Jokic réalise un incroyable début de saison



Depuis le début de cette saison 2020-21 de NBA, Nikola Jokic est exceptionnel, niveau statistiques. Mercredi dernier, en ouverture, contre les Sacramento Kings, il avait ainsi déjà réalisé un triple-double, terminant alors même meilleur marqueur de sa franchise et de la rencontre. En effet, ses statistiques étaient les suivantes : 29 points, 15 rebonds et 14 passes décisives. Ce dimanche, face aux Los Angeles Clippers, rebelote, mais cette fois, le Serbe ne s'est contenté « que » d'un double-double, même si le triple-double n'était définitivement pas loin. Encore une fois meilleur marqueur de sa franchise et de la rencontre, le joueur de 25 ans avait rendu une copie de 24 points, 9 rebonds et 10 passes décisives. La seule différence avec la rencontre de cette nuit, c'est que lors des deux précédentes, les Denver Nuggets avaient perdu à chaque fois. Contre les Houston Rockets, la franchise basée dans l'État du Colorado a ainsi eu le dernier mot (124-111), et même de façon assez aisée, pour la première fois de la saison.