On l’a revu avec la tunique des Rockets sur le dos. On pensait toutefois que ce serait le cas bien plus tard, mais James Harden a pu revenir car… « c’est Noël », a dit Adam Silver, le boss de la NBA, qui l’a exempté de suspension. Tandis qu’il avait enfreint le protocole sanitaire en participant à une soirée avec plus de quinze personnes, le numéro 13 de Houston s’en est sorti avec seulement une amende de 50 000 dollars.



Harden, qui n’a pas subi de longue quarantaine car il a déjà eu le Covid-19 et car il n’est plus contagieux, a été placé à l’isolement quatre jours et donc ainsi pu revenir après une batterie de tests quotidiens négatifs. Et cela s’est passé contre Portland dans des conditions très particulières. La période est, on le sait malheureusement, très spéciale depuis de longs mois. Les Rockets ont « payé pour apprendre »…

Les Rockets à neuf

🚀 @JHarden13 (44 PTS, 17 AST) becomes the first player in @NBAHistory with 40+ points and 15+ assists in their first game of the season. pic.twitter.com/P42B3l9cP0

— NBA (@NBA) December 27, 2020





Les Rockets n’étaient que… neuf ! DeMarcus Cousins, John Wall, Eric Gordon et Mason Jones étaient à l’isolement car « cas contact » suite à un passage chez un coiffeur. De leur côté, Ben McLemore et Kenyon Martin Jr., eux, ont été testés positifs, s’inscrivant comme les deux seuls éléments dans ce cas en NBA ! Malgré tous ces désagréments, James Harden a donc joué et brillé. Mais perdu. D’une courte tête (126-128).

The Beard WENT OFF for 44 PTS and 73.3 FPTS in his season debut, lifting him to the top of Saturday's #NBAFantasy leaderboard 👏 pic.twitter.com/HdrHXg857Z

— NBA Fantasy (@NBAFantasy) December 27, 2020





Harden manque la balle de match



Le MVP 2018, même en surpoids, a littéralement cartonné ! A la tête d’un effectif décimé, le joueur de 31 ans a porté les siens, poussant sa formation jusqu’en prolongation (113-113) alors que les Blazers de CJ McCollum et Damian Lillard ont laissé filer un avantage de 6 points et manqué plusieurs tirs de la gagne. Harden a signé 44 points (12/22 au tir), terminant meilleur marqueur en compagnie de CJ McCollum, délivré 17 passes (record personnel égalé !) et pris 4 rebonds en 43 minutes.





Cela n’a, donc, malheureusement pas suffi pour sortir les bras en l’air du parquet en Oregon. Le médaillé d’or aux JO 2012 et meilleur marqueur de la dernière saison régulière (34,3 points de moyenne) a eu l’occasion d’arracher la victoire sur une dernière balle mais Covington s’est interposé (128-126 au final pour Portland). Avec ses Rockets, Harden, qui est devenu le premier joueur de la NBA à réussir plus de 40 points et plus de 15 passes pour un premier match de la saison, tentera de faire mieux contre Denver dans deux jours.