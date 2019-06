Boudé par les fans et surtout les entraîneurs NBA, qui ne l’avaient pas retenu pour le dernier All-Star Game, Rudy Gobert a trouvé grâce auprès des journalistes, tout du moins ceux appelés à décerner les Awards 2019. Après avoir été retenu dans le meilleur cinq défensif de la saison et dans la troisième All-NBA Team, ce qui en fait le troisième meilleur pivot derrière Nikola Jokic et Joël Embiid, le Français a en effet été élu meilleur défenseur de l’année, devançant Giannis Antetokounmpo et Paul George.

Plus que ses 15,9 points, 12,9 rebonds et 2,3 rebonds de moyenne, c’est surtout son incroyable force de dissuasion et son QI défensif loué par tous qui ont été récompensés, lui qui perturbe les attaquants adverses comme nul autre pareil. Déjà sacré en 2018, l’intérieur du Jazz, sorti dès le premier tour des playoffs, conserve ainsi son titre, devenant le dixième joueur de l’histoire à réaliser un tel doublé après notamment Dennis Rodman (1990, 1991), Hakeem Olajuwon (1993, 1994), Alonzo Mourning (1999, 2000) et Kawhi Leonard (2015, 2016). Seuls trois joueurs ont fait mieux: Dwight Howard avec trois titres (2009 à 2011), Dikembe Mutumbo (1995, 1997, 1998, 2001) et Ben Wallace (2002, 2003, 2005, 2006), avec quatre.

"Ma mère est là ce soir. On sait d'où on vient en France"

L’ancien Choletais n’en a pas pour autant oublié ses coéquipiers au moment de recevoir la distinction sur l’estrade du Barclays Center. "Ce trophée, ce sont tous mes coéquipiers, a-t-il ainsi lancé à leur destination. Je le dis tout le temps mais c'est un sport d'équipe. Il y a des gars qui viennent tous les soirs, restent concentrés chaque jour. C'est une inspiration. C'est pour le staff, la franchise, la famille Miller (NDLR: propriétaire de la franchise)." Mais l’hommage le plus appuyé a une nouvelle fois été pour sa mère. "Ma mère est là ce soir. On sait d'où on vient en France", a-t-il tout d’abord confié avant de s’adresser directement à elle en français: "Tu sais que c'est grâce à toi tout ça, je t'aime."

Gobert : "La récompense d'une saison collective"