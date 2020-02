Damian Lillard et Rudy Gobert ne seront pas dans la même équipe lors du All Star Game du 16 février à Chicago, et c’est plutôt une bonne nouvelle pour le pivot français, qui n’aurait sans doute pas reçu beaucoup de ballons de la part du meneur américain... La fin du match entre Utah et Portland s’est en effet déroulée dans la polémique, après que Gobert a effectué un « goaltending » (un contre non valable) que les arbitres n’ont pas vu, sur un tir de Lillard (42pts à 8/14 à 3pts) qui avait l’occasion d’égaliser pour Portland (116-116) à treize secondes et demie de la fin.

Finalement, Utah s’est imposé 117-114 un peu plus tard. Même si c’est dans la confusion, Utah met donc fin à sa série de cinq défaites d’affilée, à l’issue d’un match que les Blazers ont mené la plupart du temps (58-72, mt), avec même seize points d’avance au début du troisième quart. Mais le Jazz a rebondi dans le troisième quart et est repassé devant, avant de l’emporter dans le money-time. Bojan Bogdanovic termine avec 27 points et Mike Conley avec 18, alors que Rudy Gobert finit en double-double (16pts, 14rbds) et avec un seul rebond. Celui qui va fait jaser…