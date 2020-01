Dans cinq jours, Rudy Gobert saura s’il est retenu par les coachs pour disputer le All Star Game du 16 février à Chicago. Le pivot français met en tout cas tous les ingrédients pour être de la fête, en témoigne ce nouveau match de mammouth réussi lors de la victoire de Utah contre Dallas (112-107). Dans ce choc du haut de la Conférence Ouest, le Jazz a été mené pendant quasiment toute la rencontre par la bande de Luka Doncic (25pts, 6rbds, 7pds), mais il a égalisé à 1’37 de la fin (104-104), avant de signer un 8-3 pour finir. Rudy Gobert a marqué 22 points (8 sur 8 aux tirs), pris 17 rebonds et réussi 5 contres, dont le dernier à 25 secondes de la fin sur Delon Wright, qui pensait inscrire le panier du 109-109 avant que le géant français ne l’en empêche. Deuxième de la Conférence Ouest, Utah n’est plus qu’à quatre victoires des Lakers, avec un match en plus à jouer.