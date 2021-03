Utah, qui alterne depuis onze matches victoire et défaite, s'est imposé à Boston (109-117), grâce à un dernier quart-temps maîtrisé (40-30), au cours duquel Donovan Mitchell et Rudy Gobert ont été décisifs. Le premier (21 pts, 5 passes) a notamment planté un panier derrière l'arc qui a fait très mal à l'adversaire à une minute du terme, quand le second (16 pts, 12 rbds, 4 contres) a mis les quatre lancers francs qu'il fallait ensuite pour maintenir la distance.

Côté Celtics, qui laissent leur 5e place à Charlotte à l'Est, Jayson Tatum (29 pts, 6 rbds) et Jaylen Brown (28 pts, 7 passes) n'a pas suffi. Deux rangs derrière le Jazz, leader à l'Ouest, les Lakers ont enregistré une 3e victoire consécutive aux dépens de Minnesota (137-121), grâce notamment au deuxième triple-double en deux jours de LeBron James (25 pts, 12 passes, 12 rbds).