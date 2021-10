Trois Français ont joué cette nuit, et si Evan Fournier a encore été très bon lors de la victoire des Knicks sur son ancien parquet, à Orlando, et que Théo Maledon n'a pas pu empêcher la lourde défaite d'Oklahoma City à Houston, c'est bien Rudy Gobert qui a le plus brillé. Le pivot français débute la saison sur les chapeaux de roues, et après ses 16 points et 21 rebonds en ouverture contre OKC, il a cette fois marqué 17 points et pris 20 rebonds lors de la victoire 110-101 de Utah à Sacramento. Durant les quatre dernières minutes, alors que le score n'était que de de 95-95, Gobert a notamment pris trois rebonds, intercepté un ballon, réussi un alley-oop, un dunk et trois lancers-francs, contribuant grandement à la victoire du Jazz. Il ne s'agit bien sûr que des deux premiers matchs, mais le vice-champion olympique est au-dessus de ses moyennes des précédentes saisons (14,3pts et 13,5rbds la saison passée). Jamais deux sans trois, mardi prochain contre Denver ?