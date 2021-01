Contrairement aux saisons précédentes, il n'y a pas un énorme écart entre Milwaukee et Atlanta, et le bilan était d'ailleurs de 9 victoires pour 6 défaites pour les Bucks et de 8 victoires pour 7 défaites pour les Hawks avant de match. Mais la logique a été respectée, et ce sont bien les joueurs du Wisconsin qui l'ont emporté, sur le score de 129-115, face à une équipe d'Atlanta privée de Trae Young et Clint Capela, blessé. Les Bucks ont mené d'un bout à l'autre de cette rencontre, grâce notamment à une très bonne première mi-temps qui leur a permis de mener de 24 points un peu avant la pause. Atlanta, bien meilleur dans le troisième quart, remporté 36-28, a réussi à revenir à -8 au début du dernier quart, mais les Bucks ont de nouveau appuyé sur l'accélérateur pour conclure sans trembler. Giannis Antetokounmpo finit presque en triple-double : 27 points (9 sur 13 aux tirs dont 0/2 à 3pts), 14 rebonds et 8 passes, alors que Bobby Portis et Khris Middleton ont ajouté 21 et 19 points. En face, John Collins (30pts, 7rbds) et De'Andre Hunter (33pts) ont profité de l'absence de Trae Young pour dépasser la barre des 30 points, mais ce n'était pas suffisant.