Evan Fournier est très attaché à Orlando. C’est clair, c’est net, c’est précis. Très précis. Ceux qui pouvaient avoir un éventuel doute, ce qui peut quand même rester assez improbable, peuvent « aller se rhabiller » comme le dit l’expression. Le Français a tout simplement fait gagner le Magic contre Phoenix (112-111) alors qu’il pourrait tout bientôt changer d’horizon.



Le nom du Français de 28 ans fait en effet partie des insistantes rumeurs concernant le mercato NBA qui s’achève dans quelques heures. Après sept ans en Floride, l’ancien élément de Nanterre et Poitiers, en fin de contrat en juin prochain, pourrait endosser la tunique d’un troisième club aux Etats-Unis après ceux des Nuggets de Denver et d’Orlando. Mais avant de dire éventuellement « au revoir » à la franchise floridienne, il a tenu à se montrer décisif en lui offrant un précieux succès.





Fournier inscrit le dernier panier aux dépens de Deandre Ayton



On jouait les derniers instants à Orlando et Phoenix semblait filer vers un quatrième succès consécutif après avoir maté Minnesota, les Lakers et Miami. Les Suns menaient d’une longueur quand Evan Fournier a hérité du ballon suite à un bel écran de son coéquipier Nikola Vucevic. A seulement six secondes quatre du buzzer, le Français a inscrit un magnifique panier décisif avec la planche en résistant au pivot adverse, Deandre Ayton !

📸AdventHealth Photo of the Night 📸 pic.twitter.com/sDrkN35g2B

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) March 25, 2021





Phoenix a pourtant eu encore l’occasion d’arracher la victoire mais l’arrière du Magic a alors serré de près Devin Booker, raté l’interception de peu, puis vu l’arrière des Suns manquer sa tentative juste avant la sirène. Et voilà comment Orlando a renoué avec la victoire après deux revers contre Boston et Denver. Tandis que Vucevic a brillé avec 27 points et 14 rebonds, signant son 30eme double-double de la saison, devant des Suns qui ont été devant une bonne partie de la rencontre, Fournier a bien aidé le monténégrin All-Star (17 points pour Chuma Okeke, 13 pour Aaron Gordon).

Fournier : « Si c'est la fin, c'est la fin, mais évidemment j'adore Orlando »





Le Français a inscrit 21 points (8 sur 16 aux tirs, 4 sur 9 à trois points) et demeure sur une belle série de six sorties à 25,4 unités de moyenne (51% de réussite aux tirs, 47% à trois points). Fournier s’est montré très ému à l’issue du match qui pourrait, donc, être son dernier avec le maillot du Magic sur les épaules. « J'ai quitté la France et mes parents à 13 ans puis je ne suis jamais resté plus de deux ans au même endroit. Donc le fait que je sois à Orlando depuis sept ans veut dire beaucoup. J'ai eu un fils ici, je me suis marié ici, cela signifie tellement… Si c'est la fin, c'est la fin, mais évidemment j'adore Orlando », a lâché le représentant tricolore. En guise d’adieu ?