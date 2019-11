Evan Fournier a été le joueur le plus utilisé lors de la rencontre entre Detroit et Orlando (103-88). Mais le Français n'a pas réussi à faire basculer le match en faveur du Magic. L'arrière a notamment manqué de réussite extérieure avec un 0/5 derrière la ligne à 3 points. Cela ne l'a pas empêché de terminer la rencontre avec 17 points. Seul Terrence Ross avec deux unités de plus a fait mieux du côté des Floridiens. Le joueur de 27 ans a aussi donné deux passes décisives et capté deux rebonds. Des chiffres qui illustrent son activité. Mais son équipe n'a pas réussi à en profiter. Face à lui, Sekou Doumbouya n'a pas été utilisé. Tout comme Rudy Gobert blessé avec Utah ou Vincent Poirier resté sur le banc pour Boston. Jaylen Hoard a fait une apparition furtive dans la victoire de Portland et Nicolas Batum a été présent dans tous les domaines mais sans réaliser un carton avec Charlotte.