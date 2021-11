Stephen Curry a inscrit 50 points en 35 minutes seulement lundi pour porter les Warriors à une 9e victoire en 10 matches de NBA face à Atlanta, pendant que les Bulls ont mis fin à une série de 5 victoires d'affilée des Nets de Kevin Durant. Premier joueur à atteindre la barre des 50 points cette saison, Stephen Curry a ajouté à sa ligne de statistiques 10 passes décisives et 7 rebonds dans la victoire des Warriors 127-113 face aux Hawks. Avec 9 victoires en 10 matches, les Warriors sont seuls en tête de la NBA à l'heure actuelle, un classement qui rappelle les plus belles heures de la franchise de la baie de San Francisco (5 finales et 3 titres entre 2015 et 2019).